شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. مدني حائل يحذّر من تقلبات جوية تشهدها المنطقة والان مع التفاصيل

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها رياح بسرعة 40كم وتفاوت في درجات الحرارة وهطول أمطار تبدأ من يوم غدٍ حتى يوم السبت القادم بمشيئة الله.

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ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي الجميع إلى الأخذ بسبل السلامة عند هطول الأمطار وأتباع السبل الآمنة تجنباً لأي مكروه ـ لا سمح الله ـ, سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان، عسير والباحة وسحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.