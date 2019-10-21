شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يتمكن من صد هجوم لميليشيا الوفاق في جنوب طرابلس والان مع التفاصيل

تمكن الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، من صد هجوم للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، في عدة محاور جنوب طرابلس، مع استمرار الاشتباكات العنيفة.

وتمكن الجيش الوطني من التقدم في محوري عين زارة، والخلة، وإعادة السيطرة على محور الخلاطات، وفقاً لموقع قناة "218" الليبية.

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ووفقا لموقع 24، حسب مصادر صحافية، صد الجيش هجوماً لقوات الوفاق والمجموعات التابعة لها، بفضل استراتيجية الاستنزاف عبر استدراج قوات الوفاق في عدة محاور بتكتيك عسكري يعتمد على الانسحاب، ثم إعداد الكمائن للانقضاض على المهاجمين بدعم من سلاح الجو.

وأفاد شهود عيان بسماع أصوات اشتباكات عنيفة في مختلف المناطق بطرابلس، وارتفاع أصوات صفارات سيارات الإسعاف مع تأكيد غرفة عمليات الكرامة أن المجموعات المسلحة فرت من عدة مواقع بطرابلس منها محور عين زارة تاركة أسلحتها وآلياتها العسكرية.

وفي ذات السياق، شن سلاح الجو الليبي غارة جوية في محيط الكلية الجوية في مصراتة، دمرت مخزن ذخائر نتج عنه سماع أصوات لانفجارات الذخيرة استمرت لمدة ثلاث ساعات متواصلة.