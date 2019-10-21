شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: صفقة متهمي "الرئاسة" بين الحوثيين والإخوان جاءت بوساطة قطرية والان مع التفاصيل

اعتبرت قيادات المؤتمر، أن صفقة متهمي دار الرئاسة جاءت بوساطة قطرية بهدف بناء الثقة وتقريب وجهات النظربين الحوثيين والإخوان.

ووفق صحيفة «عكاظ» الصادرة اليوم الاثنين فأن قيادات المؤتمر في صنعاء التي سلمت كل مقرات الحزب وممتلكاته ووضعتها تحت تصرف الحوثيين تتعرض منازلها بين الفينة والأخرى لاقتحامات من قبل قيادات الحوثي، وتهديدات بنشر ملفات فساد حصلت عليها في الرئاسة وتعود إلى حقبة الـ33 ً عاما من نظام حكم الرئيس الراحل علي صالح. ً

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وبحسب مصادر في صنعاء، فإن التعليق جاء أيضا على خلفية عملية الإقصاء الذي يتعرض لها موالون للحزب من وظائفهم، والإقامة الجبرية المفروضة على القيادات، واحتجاز أموال الحزب ونهبها، والتصفية الجسدية لكوادر وقيادات الحزب في عدد من المحافظات بينها إب وعمران.

وتتهم الكتلة البرلمانية للحزب الحوثيين بالسعي لعقد تحالف مع حزب الإصلاح الإخواني على أنقاض تحالفهم الانقلابي.

وتعد هذه المقاطعة الأولى لقيادات حزب المؤتمر جناح صنعاء والحوثيين والتي لم تحدث رغم قتل الحوثيين لزعيمهم علي صالح والأمين العام للحزب عارف الزوكا في أحداث ديسمبر 2017 ،بل ونفذت توجيهات المليشيا بتعيين قيادات حوثية في رأس هرم الحزب. وكان حزب المؤتمر الشعبي في إب قد اتهم، في بيان الشهر الماضي، الحوثيين بطرد أتباعه من وظائفهم في مؤسسات الدولة وتصفية رموزه وشخصيات قبلية موالية.