تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه ردود فعل غاضبة وجهت للوفد الحكومي الزائر الى محافظة ذي قار. وبحسب ما ذكره الناشطون فأن "زيارة وفد الحكومة المركزية الى محافظ ذي قار لتنفيذ مطالب المتظاهرين، واجه ردود افعال غاضبة من قبل مواطنين وناشطين حضروا اللقاء بالوفد الزائر".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وفد الحكومة المركزية يواجه ردود فعل غاضبة خلال زيارته لذي قار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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