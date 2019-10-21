الحكومة اللبنانية تقر بنود الورقة الإصلاحية

أعلنت الرئاسة اللبنانية، الاثنين، أن مجلس الوزراء أقر بنود الورقة الإصلاحية المقدمة من رئيس الوزراء سعد الحريري، ويناقش الآن البند الأخير المتعلق بالكهرباء. وكتب الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على موقع "تويتر"، أن "مجلس الوزراء أقر بنود الورقة الإصلاحية، ويناقش الآن البند الأخير المتعلق بالكهرباء"، مضيفا أن "الجلسة لم تتوقف مطلقا وهي مستمرة"، بحسب "سبوتنك".



وتشهد عدة مناطق من العاصمة اللبنانية بيروت تظاهرات يشارك فيها آلاف اللبنانيين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.



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