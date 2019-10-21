مدرب لياقة كرواتي يصل اربيل للانضمام الى القلعة الصفراء

2019-10-21 | 14:19
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اعلن نادي اربيل، وصول مدرب اللياقة البدنية الكرواتي، سانين لوسياني تمهيداً للانضمام الى الكادر التدريبي للفريق في الموسم الحالي 2019/ 2020.
وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أن "اليوم الاثنين، وصل الى مدينة اربيل مدرب كرواتي سانين لوسياني مدرب لياقة البدنية لغرض الالتحاق بصفوف فريق المشارك في دوري العراقي الممتاز لكرة القدم".
واضاف أن "سانين سبق وأن درب العديد من الأندية الكرواتية و كذلك درب المنتخب الكرواتي للفئات العمرية و أيضا عمل في نادي النصر السعودي كمدرب لياقة البدنية في فريق تحت 21 سنة و يحمل شهادة (بروفيشنال) من الاتحاد الأوروبي".
وتابع النادي، أنه "من المؤمل أن يتم اليوم تعاقد بشكل رسمي مع المدرب".
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