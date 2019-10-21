ضوابط والية التقديم للمنحة المجانية للجامعات الأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط آلية التقديم للمنحة المجانية للجامعات الأهلية للسنة الدراسية 2019-2020.

وقال مدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي ايهاب ناجي عباس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على اعتماد ضوابط واليات التقديم على المنحة المجانية في الجامعات الأهلية للسنة الدراسية 2020/2019 دعما لشريحة الطلبة المتفوقين من ذوي الدخل المحدود"، مشيراً إلى أن "الضوابط نصت ألا يقل مجموع الطالب المتقدم على كليات طب الاسنان والصيدلة عن مجموع 630 أي بمعدل 90 ، فيما يكون التقديم لجامعة العميد كلية الطب العام بمجموع 648.9 أي بمعدل 92.7، ومن خريجي الدراسة الاعدادية للسنة 2018- 2019 حصرا ".

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وأضاف إن "الضوابط تنص على أن يكون المعدل التنافسي مساويا 80% من معدل الطالب في الدراسة الاعدادية زائدا 20% درجات مضافة أخرى توزعت بين ذوي الشهداء والأيتام وذوي الدخل المحدود أو احد ذويه من متطوعي الحشد الشعبي معززة بوثائق تثبت ذلك".

واكد مدير الدائرة ان "التقديم حال إطلاقه سيكون الكترونياً وعبر البوابة الالكترونية لدائرة التعليم الأهلي الجامعي".