التعليم تطلق الاستمارة الخاصة بالتقديم على الدراسة الصباحية بالجامعات والكليات الأهلية

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم على الدراسة الصباحية في الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2019/ 2020.

وقالت دائرة التعليم الجامعي الأهلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتعليم الجامعي الأهلي للسنة الدراسية 2019/2020، وبإمكان الطلبة الاطلاع على الإرشادات والتعليمات الخاصة بالتقديم وعبر البوابة الالكترونية الخاصة بالدائرة".

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وأشارت دائرة التعليم الجامعي الأهلي الى ان "الطلبة من خريجي السنة الدراسية الحالية بإمكانهم التقديم عبر البوابة مباشرة وفق الرقم ألامتحاني السري الموجود لديهم ومن ثم مراجعة اقرب المراكز الإرشادية في الجامعات الحكومية للمصادقة عليها".

وبينت الدائرة ان "على الطلبة من خريجي السنوات الدراسية السابقة كافة مراجعة اقرب المراكز الإرشادية في الجامعات الحكومية لغرض سحب الرقم ألامتحاني او السري وتفعيل الاستمارة".