الحلبوسي: العراق ليس بمعزل عن محيطه ولا يريد أن يكون ساحة صراع

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير استقبل "رئيسة وزراء مملكة النرويج ايرنا سولبرغ؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة".

ونقل البيان عن الحلبوسي قوله إن "العراق يتطلع إلى شراكة مستقبلية طويلة الأمد مع النرويج، وهذا يتطلب تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح سفارة للنرويج في البلاد، فضلا عن تفعيل لجان الصداقة العراقية النرويجية".



ودعا الحلبوسي، إلى "تعاون مشترك بين البلدين في جميع المجالات ومنها الاستثمار والاستفادة من خبرات الشركات النرويجية في البناء والإعمار، والمساهمة في جهود إعادة النازحين، وتحقيق الاستقرار، واستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

وبشأن تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وتأثيرها على العراق، قال الحلبوسي إن "العراق ليس بمعزل عن محيطه ولا يريد أن يكون ساحة صراع بقدر أن يكون نقطة التقاء بين الفرقاء"، مؤكدا أن "استقرار العراق عامل مهم لاستقرار المنطقة".



من جهتها، أبدت سولبرغ "رغبة بلادها بتعزيز التعاون الثنائي مع العراق"، مؤكدة "التزام بلادها بالشراكة ودعم الحكومة العراقية في جهود مكافحة الإرهاب وإعادة البناء والإعمار وتحقيق الاستقرار".

يشار إلى أن رئيسة وزراء النرويج ايرنا سولبرغ وصلت، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد والتقت برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.