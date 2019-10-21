الحلبوسي: العراق ليس بمعزل عن محيطه ولا يريد أن يكون ساحة صراع

أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاثنين، أن العراق لا يريد أن يكون "ساحة صراع بل نقطة التقاء بين الفرقاء"، معتبراً استقرار العراق عاملاً مهماً لاستقرار المنطقة.
ونقل البيان عن الحلبوسي قوله إن "العراق يتطلع إلى شراكة مستقبلية طويلة الأمد مع النرويج، وهذا يتطلب تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح سفارة للنرويج في البلاد، فضلا عن تفعيل لجان الصداقة العراقية النرويجية".
ودعا الحلبوسي، إلى "تعاون مشترك بين البلدين في جميع المجالات ومنها الاستثمار والاستفادة من خبرات الشركات النرويجية في البناء والإعمار، والمساهمة في جهود إعادة النازحين، وتحقيق الاستقرار، واستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب".
وبشأن تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وتأثيرها على العراق، قال الحلبوسي إن "العراق ليس بمعزل عن محيطه ولا يريد أن يكون ساحة صراع بقدر أن يكون نقطة التقاء بين الفرقاء"، مؤكدا أن "استقرار العراق عامل مهم لاستقرار المنطقة".
من جهتها، أبدت سولبرغ "رغبة بلادها بتعزيز التعاون الثنائي مع العراق"، مؤكدة "التزام بلادها بالشراكة ودعم الحكومة العراقية في جهود مكافحة الإرهاب وإعادة البناء والإعمار وتحقيق الاستقرار".
يشار إلى أن رئيسة وزراء النرويج ايرنا سولبرغ وصلت، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد والتقت برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
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