زلزال 'قوي' يضرب ميناء بندر عباس جنوبي إيران

أفاد التلفزيون الإيراني، الاثنين، بأن زلزالاً "قوياً" ضرب ميناء بندر عباس جنوبي البلاد. وذكر التلفزيون الإيراني، بحسب "روسيا اليوم"، أن "زلزالاً قوياً ضرب ميناء بندر عباس وجزيرتي كيش وقشم في مياه الخليج". وأضاف التلفزيون، أن "مركز الزلزال في بلدة كوخرد في إقليم هرمزكان بعمق 9 كم، واستمر لنحو 7 ثواني".



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