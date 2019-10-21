2019-10-21 | 13:27
565 مشاهدة
تعاقد نادي الطلبة الرياضي، مع المحترف الايفواري إريك كاسي لتمثيل الفريق في الموسم الحالي 2019/ 2020.
واضاف المصدر، أن "كاسي لن يكون الصفقة الاخيرة في صفوف الانيق، حيث يسعى النادي الى ابرام صفقات اخرى لتدعيم الفريق واستعادة بريقه".
"الانيق" تنفس الصعداء اخيراً، بعد عودته رسمياً الى الدوري العراقي الممتاز، لتسديده الديون التي كانت بذمته من مستحقات لاعبين سابقين في صفوفه.
ومع نهاية الازمة المالية، فإن ادارة الطلبة بدأت تعلن عن صفقاتها الجديدة بعدما اكملت الاتفاق معهم خلال الفترة الماضية، حيث كانت ازمة الديون والتراخيص تحول دون الكشف عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر الإيفواري كاسي يدعم هجوم الانيق في 2019/ 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.