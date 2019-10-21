الإيفواري كاسي يدعم هجوم الانيق في 2019/ 2020

وبحسب مصدر في إدارة النادي، فإن "إدارة الطلبة، اكلمت جميع اجراءات انتقال كاسي الى صفوف الانيق للدفاع عن الوانه في الموسم الحالي وسيلتحق بالفريق خلال الايام المقبلة".

واضاف المصدر، أن "كاسي لن يكون الصفقة الاخيرة في صفوف الانيق، حيث يسعى النادي الى ابرام صفقات اخرى لتدعيم الفريق واستعادة بريقه".



"الانيق" تنفس الصعداء اخيراً، بعد عودته رسمياً الى الدوري العراقي الممتاز، لتسديده الديون التي كانت بذمته من مستحقات لاعبين سابقين في صفوفه.

ومع نهاية الازمة المالية، فإن ادارة الطلبة بدأت تعلن عن صفقاتها الجديدة بعدما اكملت الاتفاق معهم خلال الفترة الماضية، حيث كانت ازمة الديون والتراخيص تحول دون الكشف عنها.

