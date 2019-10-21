"العين الإخبارية" ترصد وصول جرحى العدوان التركي من رأس العين إلى القامشلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكّنت القافلة الطبية التابعة للهلال الأحمر الكردي من إجلاء عدد من القتلى والجرحى من مركز مدينة سري كانيه "رأس العين"، بعد يومين من إعلان وقف لإطلاق النار بين قوات الجيش التركي وقوات سوريا الديمقراطية.

واستقبلت مشافي مدينة القامشلي 30 جريحاً، إضافة إلى 4 قتلى، جلّهم من المدنيين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت عن وقف لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا والبدء في فتح ممر آمن لإجلاء مئات الضحايا جراء قصف قوات العدوان التركي على مدينة سري كانيه السورية، عقب اجتماع جمع مسؤولين أمريكيين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المتوقع أن تتحرك فرق إجلاء ثانية تابعة للهلال الأحمر الكردي، لإجلاء أعداد إضافية من الجرحى الموجودين في مشفى روج بمدينة سري كانيه، إضافة إلى الشوارع والأحياء الرئيسية في المدينة.