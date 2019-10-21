المقاومة الإيرانية تكشف أسرار خطيرة حول مراسم الزيارة الأربعينية في العراق

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قال مجيد حريري، عضو لجنة الأبحاث والتحقيقات الدفاعية والاستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إنّ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI) والمجلس الوطني للمقاومة، لعبت دورًا كبيراً في فضح مؤامرات النظام الإيراني في العراق، مؤكدة استغلال نظام الملالي للمناسبات الدينية للأربعينية والتدخل علنًا في الشؤون الداخلية العراقية.

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وأوضح أن المعلومات التي تم عرضها حول سيطرة قوات القدس الإرهابية على السفارة والقنصليات والاحتلال الواسع للقوات القمعية لقوات الحرس في أرض العراق تحت ستار مراسم الأربعينية، وقتل الشعب من قبل قوات الحرس، يثبت بوضوح التدخل المباشر لقوات القدس على أرض العراق والتحكم المباشر.

وأضاف “حريري”، أنه تم نشر وثيقتين تحتويان على قراري تعيين صادرين من قبل قاسم سليماني بصفته قائد قوات فيلق القدس الإرهابية، الأمر الذي يثبت بوضوح استخدام قوات الحرس لغطاء المؤسسات الدينية مثل العتبات المقدسة من أجل تنفيذ نشاطاتها الإرهابية.

ولفت إلى أن قاسم سليماني، قام بترقية العميد الحرسي حسين بلارك من منصب “رئيس لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة” للمستشار والمساعد الخاص لقائد قوات القدس، مع الاحتفاظ بمنصب الإشراف على مشاريع العتبات المقدسة، كما تم تفويضه أيضا في هذا القرار بمهمة المشاركة في تنفيذ مسيرات الأربعينية ومهمة الالتفاف على العقوبات، فيما عُيّن “محمد جلال مآب” رئيساً تنفيذياً للجنة العتبات المقدسة بدلاً من حسين بلارك.