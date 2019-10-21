فرنسا تطالب بانتخابات أو استفتاء جديد لتأجيل بريكست

الإثنين 21 أكتوبر 2019

لا تؤيد فرنسا تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست،بعد 31 من أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، إذا لم تكن هناك شروط لذلك، مثل انتخابات جديدة في بريطانيا، أو استفتاء جديد فيها على الانسحاب من التكتل. وذكرت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الخارجية والأوروبية، أميلي دو مونشالان، اليوم الإثنين في تصريحات لقناة بي إف إم تي في، أن "الغموض الراهن الذي تحوم حول بريكست أسوأ من خروج دون اتفاق"، معتبرةً أن ذلك السيناريو الأخير، سيء ولكن على الأقل معروف ما سيحدث فيه. ودعت المسؤولة عن ملف بريكست في الحكومة الفرنسية لندن، لتوضيح موقفها بأسرع ما يمكن، مشيرة إلى أن تأجيل جديد دون شروط لن يحل المشكلة، وأضافت "ليست هناك الحاجة للمزيد من الوقت، بل لقرارات سياسية"، معتبرةً أن الاحتمالين الوحيدين لتبرير تأجيل بريكست، هو تقديم موعد الانتخابات، أو إجراء استفتاء جديد. وقررت الحكومة البريطانية أول أمس السبت التراجع عن إخضاع الاتفاق الذي تفاوضت عليه مع الاتحاد الأوروبي لتصويت البرلمان، بعد مصادقة مجلس العموم على تعديل يلزم حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بطلب تمديد مهلة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لما بعد 31 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري. وسيجري رئيس الوزراء البريطاني اليوم، محاولة أخرى لإخضاع الاتفاق للتصويت، بعدما طلب من بروكسل في خطاب لم يوقعه، تمديد مهلة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

