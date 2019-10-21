البنتاغون يبحث الإبقاء على بعض القوات في شمال سوريا

الإثنين 21 أكتوبر 2019

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الإثنين، إن الإبقاء على بعض القوات الأمريكية في أجزاء من شمال شرق سوريا، قرب حقول النفط مع قوات سوريا الديمقراطية، لضمان منع تنظيم داعش الإرهابي، أو جهات أخرى من السيطرة عليها، من الخيارات التي تجري مناقشتها. وقال إسبر للصحافيين خلال رحلة إلى أفغانستان، بينما تنسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، إن بعض القوات لا تزال تتعاون مع قوات شريكة قرب حقول النفط، وأن المناقشات تدور حول بقاء بعضها هناك. وأضاف أنه لم يقدم هذا الاقتراح بعد، لكن مهمة وزارة الدفاع هي بحث كافة الخيارات.

