ألمانيا: يجب تأسيس منطقة حماية "بجنود أوروبيين" في شمال سوريا

الإثنين 21 أكتوبر 2019

في خضم الجدل حول العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، دعا خبير الشؤون الخارجية بالحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى تأسيس منطقة حماية إنسانية والاستعانة في تنفيذ ذلك بما يتراوح بين 30 ألف إلى40 ألف جندي من دول الاتحاد الأوروبي. وقال رودريش كيزفيتر في تصريحات لإذاعة برلين براندنبورغ اليوم الإثنين: "يتعين طرح مقترحات بناءة، والاستعداد أيضاً بالطبع لإرسال جنود أوروبيين، بينهم جنود من الجيش الألماني، إلى هناك"، مضيفاً أنه "من الضروري أيضاً إرسال أطقم طبية، وعمال إغاثة، وخبراء في إعادة الإعمار". وذكر أنه على الاتحاد الأوروبي أن يعرض على تركيا بالتنسيق مع روسيا، تأسيس هذه المنطقة بتفويض من الأمم المتحدة، على سبيل المثال، مشيراً إلى أن ذلك سيتطلب مجهوداً ضخماً، واستدرك قائلاً: "لكن إذا لم نواصل، نحن الأوروبيين، بذل الجهود، سنصبح أُلعوبة إذا لم تكن لنا مشاركة هناك، سنستشعر التداعيات بشدة على الأراضي الأوروبية". وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني نوربرت روتغن، الذي ينتمي للحزب نفسه، أعرب مساء أمس الأحد في تصريحات إعلامية، عن مطلب مماثل. وقال في تصريحات لشبكة إيه آر دي الألمانية الإعلامية: "يتعين اتخاذ مبادرة أن تكون السيطرة على الوضع الأمني في هذه المنطقة مسؤولية المجتمع الدولي، لا تركيا وحدها"، مضيفاً أن "بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا مطالبة الآن بذلك، لن يقوم أحد بشيء بخلاف الأوروبيين". يُذكر أن تركيا بدأت في 9 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، التي تعتبرها منظمة إرهابية، وتبرر هجومها بالحق في الدفاع عن النفس. وتوصلت أنقرة وواشنطن يوم الخميس الماضي إلى وقف إطلاق النار في شمال سوريا لمدة 5 أيام، وفي المقابل، خلصت لجنة الخدمات العلمية في البرلمان الألماني، إلى أن هذا الغزو يتعارض مع القانون الدولي، وتبنى هذا التقييم أيضاً وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

