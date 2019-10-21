انطلاق القمة الدولية حول أمن الملاحة البحرية والجوية في البحرين

الإثنين 21 أكتوبر 2019

انطلقت اليوم الإثنين، القمة الدولية حول أمن الملاحة البحرية والجوية في منطقة الخليج، بالبحرين، بمشاركة 60 دولة لتوحيد قوى مكافحة الإرهاب، ومواجهة تهديدات أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج. وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في الافتتاح، إن "انطلاق مجموعة عمل وارسو المعنية بسلامة الملاحة البحرية والجوية تأتي في ظل التهديدات الخطيرة والمتنامية التي تهدد المنطقة والعالم أجمع"، مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف جماعي لإدانة مثل هذه الأعمال، وأعرب عن أمله في أن يدعم هذا الاجتماع التعاون بين مختلف دول العالم لحماية الملاحة البحرية والجوية التي تتصدر الأولويات في المنطقة، والتوصل لسبل فاعلة في التصدي للتهديدات المتزايدة، وتوفير الأمن لدول المنطقة والاستقرار للاقتصاد العالمي، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية "بنا". من جانبه، أثنى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إليوت كانغ، على استضافة البحرين لهذا الاجتماع، الذي يرمي إلى تعزيز المصالح الأمنية المشتركة في المنطقة والعالم، مؤكداً أهمية تضافر جميع الجهود الدولية للحفاظ على أمن الملاحة البحرية والجوية. وتستمر اجتماعات مجموعة عمل عملية وارسو حول أمن الملاحة البحرية والجوية، إلى الغد الثلاثاء، وتناقش عدداً من المواضيع مثل المبادرة الأمنية لمنع انتشار الأسلحة النووية، إضافةً إلى أهم القرارات والبروتوكولات لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل، والمواد ذات الصلة.

