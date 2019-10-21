سفارة المغرب في بيروت تغلق أبوابها بسبب الاحتجاجات

الإثنين 21 أكتوبر 2019 أعلنت سفارة المغرب في لبنان، صباح اليوم الإثنين، أنها ستغلق أبواب مكاتبها في العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب الأوضاع الصعبة التي تعيشها، بعد الاحتجاجات الشعبية. وقالت السفارة المغربية في بلاغ: "نظراً للأوضاع القائمة ببيروت حالياً، تقرر إغلاق مكاتب مركز المدينة، وذلك ابتداء من الساعة الـ 11:30 حسب التوقيت المحلي"، وفقاً لموقع "le360" الإخباري. ووضعت السفارة رقم هاتف على ذمة الجالية المغربية في لبنان، للتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة.





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