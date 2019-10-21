روسيا: العملية التركية تركت 12 سجناً للدواعش في سوريا بلا حراسة

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الإثنين 21 أكتوبر 2019
نقلت وكالة إنترفاكس، عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الإثنين، أن العملية التركية في شمال سوريا تركت 12 سجناً يضم عناصر أجانب من تنظيم داعش الإرهابي، و8 مخيمات للنازحين دون حراسة. وقال شويغو في تصريحات أدلى بها في منتدى شيانغشان للأمن في بكين، إن هناك خطر من هروب المتشددين، ومحاولتهم مغادرة المنطقة للعودة إلى بلدانهم الأصلية. وأضاف أنه يجب حل مسألة حراسة السجون التي تضم أعضاء تنظيم داعش في سوريا على الفور، معرباً عن أمله في أن يساعد التنسيق بين روسيا وتركيا وأمريكا في سوريا في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
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