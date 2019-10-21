قطع الإنترنت تحسباً لمظاهرات جديدة في العراق

الإثنين 21 أكتوبر 2019

قال وزير الاتصالات العراقي نعيم ثجيل الربيعي اليوم الإثنين، إن الوزارة أبلغت شركات الاتصالات في البلاد بأنها ستوقف خدمات الإنترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين، لصيانة أبراج الخدمة في العاصمة بغداد والمحافظات. وقال وزير الاتصالات في كتاب رسمي وزع اليوم، إن "وزارة الاتصالات طلبت من شركات الاتصالات والهاتف المحمول قطع خدمات الإنترنت عن المشتركين من السادسة من صباح يوم الجمعة المقبل، ولغاية الساعة الـ 11 من ليل يوم السبت المقبل". وذكر أن سبب الإجراء "أعمال الصيانة والكشف التي ستجري على أبراج الخدمة في بغداد والمحافظات". ويتزامن قرار وزارة الاتصالات مع مظاهرات احتجاجية مقررة في بغداد، والمحافظات يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بتحسين الخدمات، وكشف قرارات لجنة التحقيق في قمع مظاهرات الأسبوع الأول من الشهر الجاري، والتي خلفت أكثر من 108 قتلى، وأكثر من 6100 مُصاب.

