زلزال يضرب جنوب إيران

الإثنين 21 أكتوبر 2019 زلزال الخليج 365 ـ متابعات قال "المركز الوطني للأرصاد" إن زلزالا بقوة 5.1 درجات – ريختر ضرب جنوب ايران، الساعة 14:58 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

Advertisements وأضاف المركز الوطني للأرصاد أم بعض السكان في الإمارات شعروا بالزلزال بشكل خفيف شمال الدولة. ولم ترد على الفور أنباء عن الأضرار التي خلفها الزلزال في جنوب إيران. وتعرضت إيران والعراق ودول مجاورة لعدد من الزلازل خلال الفترة الماضية.

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