وائل جسار وزوجته يرقصان أثناء التظاهرات فى لبنان

الإثنين 21 أكتوبر 2019

خطفت زوجة الفنان اللبناني وائل جسار الأنظار خلال مشاركتها في احتجاجات لبنان، حيث ظهرت ميري جسار وهي تتفاعل مع المتظاهرين بالرقص والغناء على الدبكة اللبنانية الشهيرة.



وشارك الفنان وائل جسار زوجته ميري في الرقص والغناء، ليشعلا حماسة الشباب خلال التظاهرات، والتي اندلعت اعتراضًا على سوء الأحوال الاقتصادية، وفرض الضرائب.

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ونشرت ”ميري“ مقطع فيديو لها وهي ترقص بصحبة زوجها على الدبكة اللبنانية، وعلقت: ”وهاي أحلى دبكة مع أهلي، الثوار“، كما نشر وائل جسار صورًا خلال مشاركته في الاحتجاجات مع بعض الشباب رافعين علامة النصر.

وتستمر الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان.