زلزال قوي يضرب إيران.. شعر به سكان في السعودية والإمارات وقطر الإثنين 21 أكتوبر 2019 الخليج 365 - وكالات شعر سكان في شرق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقطر، اليوم الاثنين، بهزة أرضية ارتدادية جراء قوي زلزال ضرب إيران.

Advertisements وضرب زلزال مدينة بندر عباس في إيران، قبل قليل، بقوة 5.7 ريختر وعمق 2 كيلو متر. وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات: ”سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ ”المركز الوطني للأرصاد“ زلزال بقوة 5.1 درجة – ريختر جنوب ايران، الساعة 14:58 ,21-10-2019 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات. وقد شعر بها بعض السكان بشكل خفيف في شمال الدولة.“ وقال سكان في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة في الإمارات والدمام شرقي السعودية إنهم شعروا بالهزة.

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