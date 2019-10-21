بالصور.. رئيس وزراء الكويت يسلم السيسى رسالة من الشيخ صباح الإثنين 21 أكتوبر 2019 الخليج 365 تسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رسالة خطية من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تتضمن سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقائه رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر المبارك، اليوم الإثنين، في قصر الاتحادية بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعرب "المبارك"، عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي والاستماع إلى رؤيته تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة العربية. وأشاد بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والكويت، معربًا عن أمله أن تكون هذه الزيارة فرصة طيبة لإطلاق آفاق جديدة من التعاون المثمر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

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