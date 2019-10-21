الدفاع السعودية تعلن عن فرص عمل للرجال و النساء

الإثنين 21 أكتوبر 2019

الخليج 365

كشفت وزارة الدفاع السعودية، عن توفر فرص وظيفية فى رئاسة هيئة الأركان العامة، وذلك للمواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية، والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية، الراغبين فى التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية .https://www.mcs.gov.sa



و وفقا لموقع "عكاظ" السعودى، أوضحت وزارة الدفاع أن إجمالى عدد الوظائف المشمولة بالإعلان بلغ 35 وظيفة شاغرة (رجال، نساء)، على المراتب الثانية، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، منها 10 وظائف للرجال و25 وظيفة للنساء. وبينت، أن مواعيد تقديم الطلبات يبدأ من 28/2/1441 ويستمر حتى 3/3/1441، وفترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة. ولمعرفة آلية التقديم من قبل المتقدمين والمتقدمات، والفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة، ومسميات الوظائف، من خلال الرابط الإلكترونى التالى: https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/89.aspx