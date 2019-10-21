رئيس حزب لبناني يُطالب الحريري بالاستقالة

رئيس حزب لبناني يطالب الحريري بالاستقالة

الإثنين 21 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

جدد سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية"، مطالبته لرئيس الوزراء سعد الحريري بتقديم استقالته، ودعا إلى تشكيل "حكومة صدمة تكون بعيدة عن الطبقة السياسية الحالية".



وفي حديث لصحيفة "لوريان لوجور"، قال جعجع إن "احتواء الشارع من خلال سياسات الترقيع سيكون صعبا هذه المرة".

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وعن إمكانية تشكيل حكومة اختصاصيين في جو سياسي مشحون وشارع محتقن، أجاب:"في هذه الظروف تحديدا، يجب تأليف حكومة اختصاصيين، علما بأن هذه الأخيرة لا تعني حكومة تكنوقراط، في معناها التقليدي المتعارف عليه، وإنما المطلوب اختيار أناس مستقلين على أساس الكفاءة معيارا وحيدا، على أن يكونوا متمتعين بالقدرة على إدارة البلاد في إطار فريق متجانس، وخصوصا أن حكومات الوحدة الوطنية أثبتت فشلها على مر السنوات".

وعما إذا كان من الممكن أن يكمل الرئيس ميشال عون عهده بشكل طبيعي بعد هذه الاحتجاجات، قال جعجع في حديثه للصحيفة اللبنانية الصادرة بالفرنسية:"عندما قررنا دعم العماد ميشال عون، كنا نريد أن يكون عهده قويا، وربما الأفضل. ما كنت لأتمنى له هذا المصير، قد تكون المشكلة كامنة في أن رئيس الجمهورية لا يسمع نصائح أحد".

وعلق جعجع على الخطاب الأخير للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، الذي أعلن فيه معارضته لاستقالة الحكومة، بالقول:"للسيد نصرالله رأيه ولنا رأينا الواضح، مواقف السيد نصرالله الأخيرة تدل على أنه لا يقرأ جيدا الإشارات الواردة من الشارع، بدليل أن الناس لم يتوانوا عن التظاهر في أهم معاقل حزب الله وحركة أمل، علما أن هذه المرة لن يكون تحريك شارع الحزب في مواجهة المتظاهرين، بالأمر السهل، كما كانت عليه الأمور في المراحل السابقة"، حسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.