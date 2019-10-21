شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين "سياحة البرلمان" ووزارة التنمية المحلية بسبب ملف "رسوم الشواطئ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، عدم رد وزارة التنمية المحلية على مخاطبة اللجنة من خلال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال فى كتاب رسمى صادر من رئيس المجلس بتاريخ 10 سبتمبر الماضى لوزير التنمية المحلية لموافاة اللجنة بكافة الأمور المتعلقة بقرارات فرض الرسوم على الشواطئ واللوائح الخاصة بها والمعايير التى يتم اتباعها فى هذا الملف.

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وهاجمت اللجنة ممثلى وزارة التنمية المحلية خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم برئاسة الدكتور عمرو صدقى والتى ناقشت طلب احاطة بشأن فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية، نظرا لتغيب الوزير عن الاجتماع، وممثلى الوزارة فى الاجتماع ليس لديهم رد واضح على تساؤلات النواب فى هذا الملف، واعتبروه استهانة من الوزارة بمجلس النواب.

وأضاف رئيس اللجنة، أن الوزارة تعاملت بأسلوب الجباية، وتلك الرسوم نوع من انواع جباية الحكومة على الشعب، وطالبنا كافة المستندات والقرارات واللوائح ولكن ليس هناك مجيبا".