شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: إزالة كل التعديات على حرم السكة الحديد.. "وهنعوض المخالفين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النقل والمواصلات، إنه سيتم إزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد، بالطرق القانونية.

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وأشار الوزير فى كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المنعقد برئاسة النائب هشام عبد الواحد، إلى أنه على الرغم من أن المعتدى على أراضى السكة الحديد بدون وجه حق، ولا يستحق التعويض، إلا أنه بناء على توجيهات الرئيس سيتم التعويض الاجتماعي، قائلا: "مش هيبقى موت وخراب ديار".

ومن جانبه، قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أثناء مناقشة تعديل قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لزيادة حرم السكة الحديد لـ9 أمتار، إن هناك تعديات كثيرة على حرم السكة، مشيرا إلى أن تحديد حرم السكة الحديد بمساحة ٩ أمتار يأتي ضمن خطة التطوير وازدواج بعض الخطوط.