شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان البرلمان": الشعب أعلن رفضه لمحاولة الوقيعه بينه ومؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأثنين برئاسة النائب علاء عابد دعمها الكامل والتام للرئيس عبد الفتاح السيسي ولمؤسسات الدولة الوطنية، والقوات المسلحة الباسلة ومؤسسة الشرطة والقضاء والإعلام الوطنى.

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وشددت اللجنة – خلال اجتماعها اليوم لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، على انحيازها الكامل للشعب المصرى وتعلم مدى تحمل الشعب المصرى الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من مخاطر داخلية وخارجية، مؤكدة أن الشعب المصرى أعلن رفضه التام والكامل ومحاولة الوقيعة بينة وبين مؤسسات الدولة الوطنية والتى هى محل الثقة الكاملة.

من جانبه أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الخامس والأخير حيوى، مشددًا على أهمية مواصلة النواب جهودهم فى التأكيد من معايير حقوق الإنسان طبقا للمعايير العالمية والمحلية.