شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة جنوب القاهرة: العداد الذكي يحدد الأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السيسي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن العدادات الذكية الجديدة التي تستهدف الشركة تركيبها، تمكن المواطنين من معرفة معدل الاستهلاك ومن ثم التحكم فى خفضه.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، اليوم الإثنين، لمناقشة توصيات اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي حول طلبي إحاطة مقدمين من النواب بشأن عدم انتظام قراءة العدادات، مما يتسبب فى دخول المواطنين فى شرائح أعلي، وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيه وعدم مطابقة قراءة العدادات للاستهلاك الفعلي.

وأضاف السيسي، أن هناك خيارات عديدة بالعدادات الذكية توضح حجم استهلاك الأجهزة الكهربائية فى الوحدة السكنية وبخاصة ذات الاستهلاك الأكبر وكله لصالح المستخدم، مشيرا إلى أن منظومة الكهرباء تعمل بنظام "السوفت وير"، وليس هناك عنصر بشري.