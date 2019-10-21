شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان" تؤجل مشروع قانون نقابة المهن النفسية.. وتؤكد صعوبة مناقشته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، إعادة مشروع قانون "إنشاء نقابة المهن النفسية"، المٌقدم من النائبة هبة هجرس و60 نائبا، للأمانة العامة للبرلمان مرة أخرى، لصعوبة مناقشته فى ظل إحالته لـ 5 لجان نوعية.

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وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مشروع القانون يتطلب اجتماع 5 لجان نوعية، وهو أمر صعب للغاية، لذلك سيتم التواصل مع هيئة مكتب البرلمان لإعادة توجيهه بشكل آخر يسمح بسهولة اجتماع الأعضاء.

ومن جانبها، قالت النائبة هبة هجرس، أن أصحاب المهن النفسية ليس لديهم نقابة على مدار 60 عاما، رغم وجود نحو 100 ألف أخصائى يمارسون دور فعال فى مجال الصحة النفسية سواء فى المدارس أو المصالح المختلفة وهو ما يتطلب دعمهم، مؤكدة أحقيتهم فى إنشاء نقابة لهم.