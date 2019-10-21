شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالبرلمان تبحث مشكلة تكليف الصيادلة دفعة 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، طلب إحاطة مقدم من النائبة إلهام المنشاوى، بشأن معاناة خريجى دفعة صيدلة سنة 2018 من تأخر إعلان التكليف، مما يسبب لهم أزمة كبيرة.

وقالت النائبة إلهام المنشاوى، فى كلمتها خلال الاجتماع، إنه كان من المفترض إصدار التكليف فى شهر إبريل أو مايو السابق، وقد تقدم الخريجون بأكثر من شكوى لوزارة الصحة ولكن دون جدوى.

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وتابعت: "لابد من وقف الفوضى فى ملف التكليف والتسبب فى معاناة الشباب الخريجين بكليات الصيدلة، فالتكليف ملزم وفقا للقانون، والصيادلة دورهم لا يقل عن الأطباء، وعنصر رئيسى فى المنظومة الصحية، وكان لهم دورا كبيرا فى تنفيذ المبادرات الصحية التى أطلقها رئيس الجمهورية مثل 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى وبعض الأمراض الأخرى، فلو شايفين إن العدد كبير عدل القانون، ونبحث عن حلول خارج الصندوق للاستفادة من جهود وطاقة الصيادلة، أما الدفعات التى تخضع لقانون التكليف فالقانون يلزم بتكليفهم، ولابد من سرعة الانتهاء من تكليف دفعة 2018، لأن هؤلاء الخريجين يعانون أشد المعاناة".

وأضافت أن دفعة 2019 التى تخرجت منذ 4 أشهر فقدت الأمل تماما، لأن الدفعة السابقة لها لم يتم إنهاء تكليفها حتى الآن، مشيرة إلى ضرورة التوقف عن إحباط الخريجين والطلاب بكليات الصيدلة.