لجنة تقييم "أفضل جامعة مصرية" تزور المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد المواجدي:

استقبل الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، اليوم الإثنين، أعضاء لجنة تقييم مسابقة أفضل جامعة مصرية، والتي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للعام الثاني على التوالي.

ويجري تقييم أفضل جامعة من خلال مجموعة من المعايير الاسترشادية، منها مدى تطبيق الجامعات للتحول الرقمي وبنيتها التكنولوجية، وفعالية العملية التعليمية وانضباطها، وكفاءة البنية التحتية، والمدن الجامعية، وتنوع الأنشطة الطلابية، ونسب ما جرى تحقيقه من خطط النشاط، وحجم المشاركة بها.

كما يشمل التقييم دور الجامعات في خدمة المجتمع، ومحو الأمية، والخدمات التدريبية، والأبحاث التطبيقية، وحماية البيئة، والخدمات بالمستشفيات الجامعية.

وضمت لجنة تقييم جامعة المنيا، والتي كان في استقبالها الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، "ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة بني سويف، والدكتور أحمد مسعود مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بجامعة سوهاج، وإيهاب أبو السعود بالمكتب الفني لوزير التعليم العالي".