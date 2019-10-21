سقوط عصابة عائلية للاتجار في الهيروين بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المُخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المُخدرات، اليوم الإثنين، القبض على رجل وزوجته؛ وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، بالشرقية.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المُخدرات بشرق الدلتا، بقيام "سامح.م.ط" 33 سنة، عاطل، مُقيم العاشر من رمضان، وزوجته "دعاء.ع.ع" 32 سنة، ربة منزل، بالإتجار في المواد المخدرة.

جرى ضبط المتهمين وبحوزتهما 8 اسطوانات من مسحوق "الهيروين" المُخدر، وزنت 2 كيلو و100 جرام، ومبلغ مالي.

كما ضبط بحوزتهما ميزان حساس وسلاح أبيض "مقص"، وجرى التحفظ عليهما والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.