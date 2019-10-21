"قوى النواب" تعيد مشروع "نقابة المهن النفسية" لأمانة المجلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أعادت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون "إنشاء نقابة المهن النفسية"، المُقدم من النائبة هبة هجرس و60 نائبا، للأمانة العامة للبرلمان مرة أخرى، لصعوبة مناقشته في ظل إحالته لـ 5 لجان نوعية.

وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الاثنين، إن مشروع القانون يتطلب اجتماع 5 لجان نوعية، وهو أمر صعب للغاية، ويجرى التواصل مع مكتب هيئة البرلمان لإعادة توجيه بشكل آخر يسمح بسهولة اجتماع الأعضاء.

ومن جانبها قال النائبة هبة هجرس، إن أصحاب المهن النفسية ليس لديهم نقابة على مدار 60 عاما، رغم وجود نحو 100 ألف أخصائي يمارسون دور فعال في مجال الصحة النفسية سواء في المدارس أو المصالح المختلفة وهو ما يتطلب دعمهم.