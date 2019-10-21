القاهرة تستضيف منتدى أعمال "غرب آسيا وشمال أفريقيا" الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

تستضيف القاهرة منتدى أعمال "غرب أسيا وشمال أفريقيا"، الشهر المقبل، بمشاركة مصر والهند والجزائر وتونس والمغرب ولبنان والأردن والعراق والسودان وجنوب السودان.

وبحسب بيان من وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الاثنين، يستهدف المنتدى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول غرب آسيا وشمال أفريقيا في مجالات التصنيع والتجارة والزراعة والتصنيع الزراعي والخدمات الزراعية والاستثمارات والتعليم.

كما يتضمن مجالات تنمية المهارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والمنتجات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ومواد البناء والانشاءات ومشروعات التصنيع الغذائي والخدمات والنقل اللوجيستي والسياحة والتعدين والكهرباء والطاقة والمنسوجات .

وبحث عمرو نصار، وزير الصناعة، في جلسة مباحثات مع راهول كوليشيرات السفير الهندي بالقاهرة، ترتيبات فعاليات منتدى الأعمال.

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ومن المقرر أن يشارك بفعاليات المنتدى، سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وهارديب سنغ بورى وزير الدولة بوزارة التجارة والصناعة الهندية وذلك بمشاركة رجال أعمال من 10 دول إفريقية وأسيوية.

وقال الوزير إن المنتدى يمثل فرصة هامة لعرض الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بالسوق المصرى في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية هندية مشتركة بالسوق المصرى بصفة خاصة وبأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا بصفة عامة.

وقال وزير الصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 4.5 مليار دولار .

وأوضح نصار أن الاستثمارات الهندية بالسوق المصرى تبلغ 3.3 مليار دولار في 50 مشروعا تعمل في مجالات التصنيع والإنشاءات والزراعة والملابس الجاهزة وأجزاء السيارات والكيماويات والصناعات الغذائية والخدمات والأدوية والبلاستيك والطاقة والطاقة المتجددة .