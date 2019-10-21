انطلاق "تراثك هو عنوانك" بالمتحف الآتوني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
بدأ المتحف الآتوني بمحافظة المنيا، تفعيل برنامج تربوي جديد تحت عنوان "تراثك هو عنوانك"؛ بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، في بيان، اليوم، إن البرنامج في إطار خطة القطاع للعمل على تنمية الأفكار وزيادة التواصل والمشاركة بين المتحف والجمهور، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٩.
وأوضح أن البرنامج يتضمن تنظيم مجموعة من الورش الفنية للمرحلة الابتدائية والإعدادية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم الفنية.
ويتضمن مجموعة من المحاضرات منها تهدف إلى زيادة الوعي الأثري للطلاب وتعريفهم بمفهوم التراث وأنواعه وأهميته، ومحاضرات آخرى لتعليم الطلاب سلوكيات وآداب التعامل مع الأثر، وكيفية التصرف الأمثل في إدارة الأزمات وما بعدها.
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