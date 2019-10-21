مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث سير بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

لقي شخصٌ مصرعه، وأصيب 3 آخرين في حادث سير، اليوم الإثنين، بطريق "الباجور- شبين الكوم" .

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز الباجور، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق "الباجور- شبين الكوم" ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف بإشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف المنوفية، ونقل المصابين لمستشفى شبين الكوم التعليمي، والمتوفي إلى مشرحة مستشفى الجامعة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.