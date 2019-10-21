محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:
لقي شخصٌ مصرعه، وأصيب 3 آخرين في حادث سير، اليوم الإثنين، بطريق "الباجور- شبين الكوم" .
تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز الباجور، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق "الباجور- شبين الكوم" ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين.
جرى الدفع بسيارات الإسعاف بإشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف المنوفية، ونقل المصابين لمستشفى شبين الكوم التعليمي، والمتوفي إلى مشرحة مستشفى الجامعة.
حرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث سير بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.