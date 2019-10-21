العراق يوقع مع النرويج اتفاقية النفط مقابل التنمية

وقع رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، اتفاقية "النفط مقابل التنمية" مع رئيسة حكومة النرويج إرنا سلوبرغ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي أن رئيس الوزراء العراقي استقبل صباح اليوم نظيرته النرويجية وبحث معها العلاقات الثنائية".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع تضمنالتوقيع على اتفاقية مهمة حملت عنوان النفط مقابل التنمية".
وأشار البيان إلى أن "النرويج تتطلع لتوطيد علاقات واسعة مع العراق"، ونقل عن رئيسة الحكومة النرويجية قولها إن "العراق بلد محوري في المنطقة".
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