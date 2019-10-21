ارتفاع عدد المتضررين في حادث انهيار سد إقليم كراسنويارسك لـ27 شخصًا

أفادت وزارة الصحة لإقليم كراسنويارسك الروسي بأن الأطباء فحصوا الحالة الصحية لـ27 شخصا تضرروا جراء حادث انهيار سد وقع السبت الماضي في إحدى مناطق الإقليم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ودققت الوزارة: "تلقى كلهم المساعدة الطبية الضرورية. ورفض 9 منهم البقاء في المستشفى"، وأضافت أن أطباء النفس من مركز الكوارث يعملون حاليا فيمكان الحادث، مؤكدين أن الوضع لا يزال تحت إشرافهم وأنه لا يوجد هناك أي خطر لحياة الناس.
وكانت الوزارة أعلنت سابقا في حصيلة أولية أن عدد المصابين من جراء انهيار السد بلغ 18 شخصا، بالإضافة إلى القتلى.
ووقع في منطقة قرية تشيتينكينو على نهرسييبا في إقليم كراسنويارسك، السبت الماضي، حادث انهيار سد لحوض الماء التكنولوجي العائد للشركة التي كانت تقوم بتعدين الذهب.
وبلغ ارتفاع موجة المياه المتدفقة ما بين 4 و5 أمتار، وكانت تمثل سيلا ضخما من الطين والحجارة. ونتيجة الحادث تم إغراق عنبرين مؤقتين لسكن العمال، الأمر الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا، فيما لا يزال مصير 5 أشخاص غامضا. وأعلنت سلطات الإقليم اليوم الاثنين حدادا رسميا على ضحايا الحادث.
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