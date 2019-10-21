اللبنانيون يحتشدون وسط بيروت في انتظار مقررات الحكومة.. بالفيديو

تزايد عدد المتظاهرين في وسط بيروت، ظهر اليوم الأثنين ، ترقبا لمقررات مجلس الوزراء الذي شارف في هذه الأثناء على الانتهاء من مناقشة الورقة الإصلاحية، التي يؤمل أن تلقى صدى إيجابيا في الشارع.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن أجواء صاخبة رافقت الجلسة الحكومية التي تعقد في القصر الجمهوري في بعبدا، فيما عمد المتظاهرون في مختلف المناطق اللبنانية إلى نصب خيم وسط الشوراع والطرقات إيذانا باستمرار موجة الاحتجاجات التي انطلقت منذ 5 ايام.

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وبدأت الحكومة اللبنانية اجتماعها الأول منذ بدء التظاهرات في قصر بعبدا الرئاسي بغياب وزراء القوات اللبنانية المستقيلين، ظهر الاثنين، بينما يستعد اللبنانيون للخروج إلى الشوارع مجددًا في يوم مفصلي من حراكهم غير المسبوق، يتزامن مع انتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ إصلاحية.

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وبدأ المتظاهرون في وقت مبكر الاثنين قطع الطرق الرئيسة لمنع الموظفين من التوجه إلى أعمالهم، في وقت تداول فيه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة شركات ومؤسسات دعت موظفيها للالتحاق بمكان

عملهم الاثنين.

وتنتهي مساء الاثنين مهلة الـ72 ساعة التي كان منحها رئيس الحكومة لـ“شركائه“ في الحكومة، في إشارة إلى التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس ميشال عون وحزب الله وحلفائهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في رزمة إصلاحات إنقاذية.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 %، وأيضا خفض مستحقات مؤسسات الدولة والمسؤولين بالحكومة.

كما تتضمن مساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 3.3 مليار دولار لتحقيق ”عجز يقارب الصفر“ في ميزانية 2020.

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