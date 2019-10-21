العراق يؤكد حاجته لدعم دولي ضد الإرهاب

أكد رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، حاجة بلاده الى الدعم الدولي ضد الإرهاب، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته النرويجية إن "النصر(العراقي) على الإرهاب حال دون انتقال الجماعات الارهابية من المنطقة إلى بقية دول العالم".
وأضاف أن "العراق بحاجة إلى الدعم في مواجهةالإرهاب وتحقيق التعاون في علاقاته الإستراتيجية للحفاظ على السيادة والاستقلال".
إلى ذلك أشارت رئيس الحكومة النرويجية، أرنا سولبيرغ، "التزام بلادها بالشراكة مع العراق في محاربة الارهاب"، وقالت إنها "ناقشت مع عبد المهدي الحلول اللازمة لإنهاء الصراع في سوريا والمنطقة".
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