المجلس السيادي السوداني: مستعدون لاتخاذ قرارات كبيرة لصالح الشعب

صرح نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو، بأن المجلس مستعد لاتخاذ قرارات كبيرة لصالح الشعب السوداني.
ونقلت فضائية "سكاي نيوز" عن دقلو، قوله: "شركاؤنا في التفاوض يملكون الإرادة والقدرة على تحقيق السلام"، حسبما أفاد موقع صحيفة الوطن.
وكان الحزب الشيوعي السوداني قد دعا جميع السودانيين، إلى الاحتشاد اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى ثورة 21 أكتوبر (1964)، بهدف
وجاء في بيان صادر عن الحزب، الأحد، أن "الحزب الشيوعي يقدر ويثمن ما أنجزته السلطة الانتقالية وفق برنامج المرحلة الانتقالية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية والسعي لتحقيق السلام الدائم مندون أي سلبيات أو تقاعس عن إنجاز مهام الثورة ويقدم البديل المناسب في تنسيق مع حلفاه في الحرية والتغيير".
يذكر أن عدد من أحزاب المنضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير رفضت المشاركة في احتشاد شعبي في ذكرى مرور 55 عاما لثورة 21 أكتوبر السودانية لأجل الضغط على الحكومة الانتقالية.
ونجحت ثورة شعبية اندلعت في 19 ديسمبر 2018، في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل، بعد 30 عاما أمضاها رئيسا للبلاد.
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