البحرية الليبية تنقذ 126 مهاجراً شرق طرابلس

أعلنت البحرية الليبية، اليوم الاثنين، إنقاذ 126 مهاجراً غير قانوني بينهم نساء وأطفال شرق طرابلس.

وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، في إيجاز صحفي اليوم، إن أحد الزوارق التابعة للتشكيل الأول بحرس السواحل (الزورق فزان) قام أمس الأحد بإنقاذ 126 مهاجراً غير شرعي، بينهم 4 نساء ومثلهن من الأطفال.

وأشار إلى أن المهاجرين كانوا فوق قارب مطاطي على بعد نحو 50 ميلاً شمال شرق منطقة القره بوللي 60 كيلو متراً شرق طرابلس.

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وينتمي المهاجرون لجنسيات أفريقية مختلفة، لم تحددها البحرية ولكنها أكدت نقل المهاجرين إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل في وقت متأخر ليلة أمس، مشيرة إلى تقديم ما يلزم من مساعدات إنسانية وصحية وتسليمهم لمركز إيواء شارع الزاوية بطرابلس، والتابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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تجدر الإشارة إلى أن البحرية قامت الأسبوع الماضي بإخلاء سبيل مهاجرين بعد انقاذهم في عرض البحر، وأرجعت البحرية ذلك لعدم تمكنها من تسليم المهاجرين للجهات المسؤولة في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد مخاطبتهم.