طالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، "باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً".



جاء ذلك خلال كلمته بجلسة الحكومة، في ?القصر الجمهوري ببعبدا،? بحضور جميع الوزراء باستثناء وزيرة ?الدولة?، فيلوليت خيرالله الصفدي، ووزراء حزب ?القوات اللبنانيّة? المستقيلين.



وتبلغت رئاسة الجمهوريّة ليل الأحد/اللإثنين، باستقالات الوزراء، غسان حاصباني وكميل أبو سليمان ومي شدياق وريشار قيومجيان.



يُشار أنّ الجلسة مخصصة لعرض الورقة الإصلاحيّة التي قدّمها رئيس الوزراء سعد الحريري.



وشدّد عون على أنّ "ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".



وأردف "لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً".



ومن المنتظر، أن يوجه الحريري، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، كلمة إلى الشعب اللبناني.

المصدر: الأناضول



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كانت هذه تفاصيل خبر على وقع الاحتجاجات المتصاعدة..الرئيس اللبناني يوجه برفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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