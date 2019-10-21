كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية التركي: سنستأنف العملية العسكرية في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء التركية، أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال إن بلاده ستستأنف عمليتها العسكرية في شمال سوريا إذا لم ينسحب المسلحون الأكراد من المنطقة الآمنة، في إطار المهلة المتفق عليها بين تركيا، والولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عنه اليوم الإثنين: "بقي 35 ساعة من المدة المحددة لانسحاب الإرهابيين، وحدات حماية الشعب الكردية بموجب الاتفاق التركي الأمريكي، وإذا لم ينسحب الإرهابيون، من المنطقة الآمنة التي تريدها تركيا في شمال سوريا، فإن عملية نبع السلام ستُستأنف".

وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".

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وجدد الوزير رفض الاتهامات باستهداف القوات التركية للمدنيين، وقال إن "العملية استهدفت الإرهابيين فقط، وبُذلت جهود حثيثة لتجنب إلحاق ضرر بالمدنيين"، مؤكداً أن الأكراد ليسوا أعداء لتركيا، وأن بلاده استقبلت 350 ألفاً منهم بعدما لجأوا إليها من سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني، التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية انفصالية.

وكانت أنقرة وواشنطن توصلتا إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية، يقضي بوضع المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، مع انسحاب القوات الكردية من المنطقة ورفع العقوبات عن أنقرة.