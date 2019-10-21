كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض أسعار النفط مع تزايد مخاوف الطلب العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انخفض النفط اليوم الاثنين حيث أدت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع وجود علامات على وجود وفرة في الإمدادات العالمية إلى ضغوط الأسعار، متجاوزة الإشارات الصعودية من أوروبا، حيث خفت المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن صفقة اقتصادية.

وبحلول الساعة 0944 بتوقيت جرينتش انخفض سعر خام برنت الرئيسي للخام في العالم 57 سنتا الى 58.85 دولار للبرمي، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتًا إلى 53.39 دولار للبرميل.

ويعمل المفاوضون التجاريون الأمريكيون والصينيون على وضع نص لصفقة تجارية للمرحلة الأولى ليوقع عليها رئيسا البلدين في الشهر المقبل، على أمل حل حرب تجارية استمرت على مدى العام الماضي، مما أدى إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي.

ولكن إضافة إلى التوترات، تسعى الصين الآن إلى الحصول على 2.4 مليار دولار كعقوبات انتقامية ضد الولايات المتحدة بسبب عدم امتثالها لحكم منظمة التجارة العالمية في قضية التعريفات التي تعود إلى عهد أوباما، حسبما أظهرت وثيقة نشرت.

وقال ستيفن برينوك من شركة بي في إم للسمسرة النفطية "الانتعاش في الإمكانات الصعودية يبدو غير مرجح في هذه المرحلة بالنظر إلى أن المحفزات الصعودية غير متوفرة"، "فقط اتفاقية ذات مغزى بين الولايات المتحدة والصين أو تخفيضات أكبر في أوبك هي التي ستغير الوضع السلبي الراهن، ولا يبدو أن أيًا منهما سيأتي".

كما اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا وغيرها من الدول المنتجة للنفط، وهو تحالف يعرف باسم أوبك +، في ديسمبر على خفض المعروض بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا من بداية هذا العام.

وقالت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم يوم الأحد الماضي إنها لم تف بالتزامها بخفض المعروض في سبتمبر بسبب زيادة إنتاج المكثفات من الغاز الطبيعي مع استعداد البلاد لفصل الشتاء.

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وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحادثات بين الدول الأعضاء في أوبك والكويت والمملكة العربية السعودية لاستئناف إنتاج النفط من الحقول المشتركة في المنطقة المحايدة بين البلدين، والتي تبلغ طاقتها 500 ألف برميل يوميًا، قد تعني عودة المزيد من الإمدادات إلى السوق.

مع تباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 6 ٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو الأضعف في 27-1 2 سنة.

ومع ذلك، فإن زيادة بنسبة 9.4 ٪ على أساس سنوي في إنتاجية المصفاة في الصين لشهر سبتمبر تشير إلى أن الطلب على النفط ظل قويًا.

وقال محللون في جي بي سي في مذكرة "هذا المستوى من استهلاك الخام سيعني إن كل محافظة قد عالجت في وقت واحد أحجامًا قياسية قريبة من الخام بناءً على تقاريرها الإقليمية التاريخية".

كما افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم الاثنين وارتفعت عائدات السندات الحكومية البريطانية حيث ظل المستثمرون يأملون في أن تتمكن بريطانيا من تجنب الخروج غير المنضبط من الاتحاد الأوروبي.

وقال محللون إن أي اتفاق بريطاني أوروبي يتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا صفقة من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

