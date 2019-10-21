كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تطلب 2.4 مليار دولار كعقوبات ضد الولايات المتحدة بقضية في عهد أوباما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت وثيقة نشرت اليوم الاثنين أن الصين تسعى إلى فرض عقوبات انتقامية بقيمة 2.4 مليار دولار على الولايات المتحدة بسبب عدم امتثالها لحكم منظمة التجارة العالمية في قضية الرسوم الجمركية التي تعود إلى عهد أوباما.

وقال قضاة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية في يوليو إن الولايات المتحدة لم تمتثل بالكامل لقرار منظمة التجارة العالمية وقد تواجه عقوبات صينية إذا لم تزيل بعض الرسوم الجمركية التي تنتهك قواعد هيئة الرقابة.

وقالت الصين، في طلبها الذي نشرته منظمة التجارة العالمية: "استجابةً لالتزام الولايات المتحدة المستمر بالتوصيات والأحكام الصادرة عن هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، تطلب الصين تفويضًا من هيئة تسوية المنازعات بتعليق الامتيازات والالتزامات ذات الصلة في كل عام. 2.4 مليار دولار ".

وقالت إن الولايات المتحدة لم تمتثل لتوصيات وأحكام هيئة تسوية المنازعات خلال الفترة المحددة ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التعويض.

كما ذهبت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2012 للطعن في تعريفات الولايات المتحدة المناهضة للإعانات على الصادرات الصينية بما في ذلك الألواح الشمسية وأبراج الرياح واسطوانات الصلب وسحب الألمنيوم، وهي صادرات بلغت قيمتها الصين 7.3 مليار دولار في ذلك الوقت.

وتم فرض الرسوم كنتيجة لـ 17 تحقيق بدأتها وزارة التجارة الأمريكية بين عامي 2007 و2012.

Advertisements

ويظهر طلب الصين على جدول أعمال هيئة تسوية المنازعات المقرر في 28 أكتوبر، يمكن للولايات المتحدة الطعن في مقدار العقوبات الانتقامية المطلوبة، والتي يمكن أن ترسل النزاع الطويل الأمد إلى التحكيم.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر إن قرار منظمة التجارة العالمية أقر بأن الولايات المتحدة أثبتت أن الصين تستخدم الشركات المملوكة للدولة لدعم وتشويه اقتصادها.

ولكن الحكم قال أيضًا إن الولايات المتحدة يجب أن تقبل الأسعار الصينية لقياس الإعانات، على الرغم من أن مكتب مراجعة الأصول الأجنبية اعتبر تلك الأسعار "مشوهة".

كما تخوض الصين وإدارة ترامب حربًا تجارية متبادلة.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن "التزام الصين الجاد" بشراء ما يصل إلى 50 مليار دولار من السلع الزراعية الأمريكية كجزء من صفقة تجارية من المرحلة الأولى يعتمد جزئيًا على الشركات الخاصة وظروف السوق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يعتقد أن الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم سيتم توقيعها في وقت انعقاد اجتماعات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تشيلي يومي 16 و17 نوفمبر.

