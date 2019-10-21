كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك المركزي الألماني: الاقتصاد معرض للتقلص مرة أخرى في الربع الثالث من العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البنك المركزي الألماني اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الألماني قد ينكمش في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وإن تباطؤ الصادرات يهدد الآن بالتأثير على الاقتصاد المحلي أيضًا.

وتباطأ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بشكل حاد في العام الماضي حيث كان محرك النمو التقليدي - الصادرات - يتحمل العبء الأكبر من الحرب التجارية العالمية.

وأضاف البنك المركزي الألماني في تقرير شهري: "قد ينخفض الإنتاج الاقتصادي الألماني مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الثالث من عام 2019".

وتابع "العامل الحاسم هنا هو استمرار الركود في الصناعة الموجهة للتصدير."

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وقال البنك المركزي الألماني إن هذا التراجع بدأ يلقي بظلاله على بقية الاقتصاد، مضيفًا أنه لا يتوقع حدوث ركود مباشر.

وقال البنك المركزي "المؤشرات المبكرة توفر حاليا مؤشرات قليلة على الانتعاش المستدام في الصادرات وتحقيق الاستقرار في الصناعة".

كما أضاف "هذا يثير خطر أن يمتد التباطؤ إلى حد أكبر ليشمل قطاعات أكثر توجهًا نحو الداخل".

