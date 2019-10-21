كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أجباره على تأخير خروجه من الاتحاد الأوروبي.. رئيس الوزراء البريطاني يدفع للتصويت على البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مرة أخرى طرح صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للتصويت في البرلمان اليوم الاثنين، بعد أن أجبره خصومه على إرسال خطاب يطلب تأجيله من الاتحاد الأوروبي.

ومع بقاء 10 أيام فقط إلى أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، فإن الإنفصال في حالة من الفوضى مرة أخرى، حيث تتجادل الطبقة السياسية البريطانية حول ما إذا كانت ستغادر مع صفقة، أو تخرج دون صفقة أو تعقد استفتاء آخر.

وعلى الرغم من أن جونسون توصل إلى اتفاق في محادثات شاقة مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يكن متأكدًا من أن رئيس مجلس العموم سيسمح بالتصويت على الصفقة اليوم الاثنين.

كما تعرض جونسون لكمين من قبل معارضين في البرلمان يوم السبت الماضي، وطالبوا بتغيير تسلسل التصديق على الصفقة، مما عرّض رئيس الوزراء لقانون يطالبه بالتأجيل حتى 31 يناير.

وفي تطور يوضح مدى توتر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من قواعد الحكم البريطاني، أرسل جونسون المذكرة إلى الاتحاد الأوروبي بدون توقيع - وأضاف خطابًا موقَّعًا آخر معارضًا لما وصفه بأنه تأجيل شديد التآكل.

وقال جونسون في رسالته الخاصة، التي تحمل توقيع "بوريس جونسون": "تمديد إضافي سيضر بمصالح المملكة المتحدة وشركائنا في الاتحاد الأوروبي، والعلاقة بيننا".

كما لم يقدم الاتحاد الأوروبي ردا واضحا بعد.

وأصرت الحكومة البريطانية يوم الأحد الماضي على أن البلاد ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، وتخطط لطرح الصفقة للتصويت في البرلمان في وقت لاحق من اليوم الاثنين على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان رئيس مجلس العموم، جون بيركو، سيسمح بمثل هذا التصويت.

وسوف يدلي بيركو ببيان حول الإجراءات بعد وقت قصير من افتتاح البرلمان في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

وإذا لم يسمح بيركو، الذي قال يوم السبت الماضي بأنه كان معصومًا بمقترح النقاش الذي أجرته الحكومة، بذلك، فعلى الحكومة أن تحاول المضي قدمًا في التشريعات اللازمة للتصديق على صفقة جونسون.

ولكن هذا هو الطريق الذي يعرض جونسون لمحاولات من قبل المعارضين لتدمير الاتفاق.

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ومع انخفاض الجنيه الاسترليني، الذي ارتفع أكثر من 6% منذ 10 أكتوبر، من أعلى مستوياته في خمسة أشهر اليوم الاثنين، فقد وصل إلى 1.2850 دولار في التعاملات الآسيوية قبل أن يستقر حول 1.2920 دولار أمريكي = D3 في لندن، بانخفاض 0.5 ٪ في اليوم.

ورفع جولدمان ساكس من احتمال خروج المملكة المتحدة من صفقة مصدق عليها إلى 70% من 65%، وخفضت وجهة نظرها من فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى "لا صفقة" إلى 5% من 10% وتركت وجهة نظرها على عدم خروج بريطانيا على الإطلاق دون تغيير عند 25%.

كما قرر الاتحاد الأوروبي، الذي تصارع أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ تصويت البريطانيين بنسبة 52% -48% للمغادرة في استفتاء عام 2016، يوم الاحد للعب مع الوقت بدلا من الاندفاع لاتخاذ قرار بشأن طلب جونسون.

ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، تتراوح خيارات التمديد من شهر إضافي حتى نهاية نوفمبر إلى نصف عام أو أكثر.

وقال نشطاء مناهضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إنهم سيطلبون من محكمة اسكتلندية اليوم الاثنين، تأجيل حكمها بشأن طعن قانوني يسعى إلى إجبار جونسون على الامتثال لقانون يلزمه بطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حالة عدم الموافقة على أي اتفاق.

وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك إنه تلقى طلبًا غير موقّع من جونسون وأنه يتشاور مع زعماء الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد.

وفي لندن، قال وزراء جونسون إنهم واثقون من أن لديهم الأرقام اللازمة لإبرام صفقة من خلال البرلمان، حيث كان المعارضون يخططون لعرقلة الصفقة التي طمأنها الاتحاد الأوروبي بأنه قادر على التصديق.

ولكن حزب العمال المعارض يخطط لإجراء تغييرات على التشريع اللازم لبريكسيت من شأنه أن يجعل الصفقة غير مقبولة على أجزاء من حزب جونسون نفسه بما في ذلك مقترحات لاستفتاء آخر.

وقال حلفاء جونسون السابقون، الحزب الاتحادي الديمقراطي الشمالي الأيرلندي، إنهم لن يدعموا اقتراحًا بإنشاء اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي - وهي خطوة، إذا تم إقرارها، ستحبط صفقة جونسون.

وقال جيم شانون، النائب في الحزب الاتحادي الديمقراطي: "نحن واضحون في موقفنا في الاتحاد الجمركي كشيء لا يمكننا دعمه ولن ندعمه، وأعتقد أن هذا سيكون الموقف الذي سنتخذه لاحقًا عندما نرى الصياغة".